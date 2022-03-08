روسيا تحدد كوريا الجنوبية كدولة غير صديقة

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صنفت روسيا كوريا الجنوبية على أنها دولة "غير صديقة" بعد انضمام سيول إلى العقوبات الدولية ضد موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وأصدرت الحكومة الروسية أمس الاثنين مرسوما بالموافقة على قائمة بالدول والكيانات الأجنبية التي تعتبر "غير صديقة" تجاه الكرملين والشركات والمواطنين الروس. وتشمل القائمة كلا من: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وكندا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافوره وتايوان وأوكرانيا وغيرها. ومن المرجح أن تواجه الدول المدرجة في هذه القائمة عقوبات روسية، بما في ذلك قيود دبلوماسية.وقالت الحكومة الروسية إن المرسوم صدر في إطار أمر تنفيذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت.ووفقا للأمر التنفيذي، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية والدولة نفسها ومناطقها والبلديات التي لديها التزامات قائمة على العملات الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من الدول المدرجة في القائمة، من سدادها بالروبل.ومن المرجح أن توجه هذه الخطوة ضربة للشركات الكورية الجنوبية التي تتعامل مع روسيا، حيث انخفضت قيمة العملة الروسية بشكل كبير مؤخرا.