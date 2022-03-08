وكالة الطاقة الذرية تصف أنشطة مفاعل يونغ بيون بأنها مؤسفة للغاية

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك مؤشرات على وجود أنشطة في مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية، واصفا تلك الأنشطة بأنها "مؤسفة للغاية".جاء ذلك في كلمة وجهها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" لمجلس محافظي الوكالة أمس الاثنين، حيث قال أيضا إن الوكالة واصلت مراقبة البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ أغسطس الماضي، ورصدت مؤشرات على نشاط في المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط في المجمع النووي.وأوضح "غروسي" أن هناك مؤشرات مستمرة على وجود نشاط في مجمع "كانغ سون" لتخصيب اليورانيوم ومنجم "بيونغ سان" لليورانيوم ومصنع التركيز أيضا. ومع ذلك، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لا توجد مؤشرات على وجود نشاط في المختبر الكيميائي الإشعاعي في "يونغ بيون"، وهي منشأة يتم فيها استخراج البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك التي تمت إزالتها من المفاعلات.ووصف "غروسي" استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية بأنه "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأنه أمر مؤسف للغاية".