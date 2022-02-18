إعلان مدينتي كانغ ننغ ودونغ هيه كمناطق كوارث خاصة

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صرحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "بارك كيونغ مي" بأن الرئيس "مون جيه إين" قرر تحديد مدينتي "كانغ ننغ" و"دونغ هيه"، إضافة إلى مدينة "اول جين" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة "سام تشوك" في مقاطعة كانغ وان، كمناطق كوارث خاصة. وأوضحت أن هذا القرار الذي صدر في الساعة التاسعة من صباح اليوم يستهدف تقديم الدعم الوطني للتعامل مع الأضرار التي سببتها الحرائق في تلك المناطق.وبالتوازي مع تحديدها كمناطق الكوارث الخاصة، ستشهد تلك المناطق خططا حكومية لإعادة الإعمار بعد تقييم حجم الأضرار.ومن المتوقع أن تقدم الحكومة دعما لتلك المناطق بما يصل إلى 70% من تكاليف إعادة إعمار المنشآت الخاصة، مثل البيوت، و50% من تكاليف إعادة إعمار المنشآت العامة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عن الحكومات المحلية ذات الصلة.كما سيحصل السكان المتضررون على معونات معيشية وإعفاءات من الرسوم العامة، بما في ذلك رسوم الاتصالات والكهرباء والغاز، إلى جانب وضع مهلة لدفع الضرائب المحلية والتأمينات الصحية.وتخطط وزارة الإدارة والأمن بالتعاون مع مركز التعامل مع الكوارث الطبيعية لوضع تفاصيل المعونات المناسبة لمناطق الكوارث.