مرشحو الرئاسة الكورية يكثفون آخر حملاتهم الانتخابية

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قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الكورية غدا الأربعاء، يركز "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم حملاته الانتخابية الأخيرة في منطقة العاصمة الكبرى، بينما يركز "يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي حملاته الانتخابية متنقلا من جزيرة "جيجو" الواقعة في أقصى جنوب البلاد إلى العاصمة سيول على طول خط "كيونغ بو" السريع.وقد عقد المرشح "لي مؤتمرا صحفيا خاصا بعنوان "التغلب على الأزمة وتكامل الشعب" في مقر الحزب الحاكم في منطقة يوئيدو في سيول صباح اليوم، دعا فيه إلى المشاركة في التصويت، ثم توجه بعد الظهر إلى شارع الأوراق المالية بالمنطقة للقيام بحملات انتخابية هناك، كما سيتجول في مدن "كويانغ" و"باجو" و"إنتشون" و"كوانغ ميونغ" ويعود مجددا إلى العاصمة سيول في المساء لتنفيذ حملات انتخابية مكثفة حتى الساعة التاسعة مساء، وهو آخر موعد يُسمح فيه بتلك الحملات باستخدام الميكروفونات.وسوف يستمر "لي" حتى الساعة الثانية عشرة ليلا وهو موعد انتهاء الحملات الانتخابية رسميا، حيث يدعو الشباب لدعمه في شارع جامعة "هونغ إيك" في سيول.من ناحية أخرى، بدأ مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" في تنفيذ حملاته الانتخابية في جزيرة جيجو ثم يواصل في مدن "بوسان" و"ديغو" و"ديجون" وغيرها على طول خط كيونغ بو السريع.ومن المتوقع أن يقوم بحملاته الأخيرة في الساحة الواقعة أمام بلدية سيول، وبعد ذلك سيقوم حتى منتصف الليل بتقديم تحياته للمواطنين في الشوارع في محطتي جامعة كونكوك وكانغ نام لمترو الأنفاق من أجل استقطاب المزيد من الأصوات.أما مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" فقد قامت بحملاتها الانتخابية في منطقة نو وون في سيول صباح اليوم ثم تواصل في منطقة كانغ بوك.وبعد ظهر اليوم شجعت الشباب على الإدلاء بأصواتهم في جامعتي "كوريا" و"لي هوا" للبنات وساحة "يوبليكس" في منطقة "شين تشون" في سيول.وبعد أن تلقي آخر كلمة لها أمام جامعة هونغ إيك في المساء، تخطط لمواصلة حملاتها الانتخابية حتى منتصف الليل دون استخدام الميكروفونات.