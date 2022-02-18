تقرير يتوقع استئناف التجارب النووية في كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" إن بعض المحللين يرون أن هناك احتمالا بأن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف التجارب النووية، وذلك اعتمادا على صور التقطتها الأقمار الصناعية وتظهر عملية إنشاء مبنى جديد بدلا من مبنى سابق في منطقة "بونغ كيه ري" النووية في مقاطعة شمال "هام كيونغ"، والذي كان النظام الكوري الشمالي قد أعلن عن تفجيره في عام 2018.وقامت شركة "ماكسا تكنولوجي" الأمريكية للأقمار الصناعية بالتقاط صور للمنطقة الكورية الشمالية وكشفت عنها يوم 4 من هذا الشهر، حيث أظهرت مشهد تراكم أخشاب وغيرها من مواد الإنشاءات في تلك المنطقة بعدما كانت تظهر خالية في الصور التي كانت قد التقطتها يوم 18 من الشهر الماضي.وأوضح مركز "جيمس مارتن" لعدم الانتشار النووي التابع لمركز "ميدل بيري" الأمريكي للعلوم الدولية، أنه تأكد من وجود عملية إنشاء مبنى جديد في نفس مكان المبنى السابق داخل المنطقة النووية، وتنفيذ عمليات ترميم هناك.كما أضاف "جيفري لويس" مدير شرق آسيا التابع لمركز عدم الانتشار النووي أن هذه التغيرات جاءت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تدل على بدء نشاط جديد في مفاعل بونغ كيه ري النووي.وقال التقرير أيضا إن هذه المؤشرات تعد الأولى من نوعها التي تمت ملاحظتها ميدانيا منذ إغلاق النظام الكوري الشمالي لتلك المنطقة في شهر مايو من عام 2018.