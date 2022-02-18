الرئيس الكوري يدعو الناخبين للمشاركة في التصويت لاختيار مصير الدولة والشعب

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمنياته بأن يقوم الناخبون الكوريون بالإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار مصير ومستقبل الدولة والشعب.جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء عقد برئاسته اليوم، أي قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات، حيث قال إن يوم الغد سيكون موعد الشعب لاختيار رئيس يقود الشؤون الوطنية خلال السنوات الخمس القادمة.وأشار إلى أن الشعب الكوري سجل نسبة عالية من التصويت المبكر في الانتخابات بلغت حوالي 37%، وهو ما يزيد بأكثر من 10 % مقارنة مع الانتخابات العامة والانتخابات الرئاسية السابقتين، وطالب الشعب بالمشاركة الفعالة في انتخابات الغد وإظهار ذكائه الجماعي.من ناحية أخرى، طلب الرئيس من مجلس الوزراء الاستعداد التام للتعاون مع الرئيس المنتخب خاصة في مجالي الدبلوماسية والأمن، وذلك في ظل النظام الدولي سريع التغير حاليا، مؤكدا على ضرورة جمع القوى من أجل الإدارة الاستباقية للمخاطر والتحديات في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والاقتصاد والطاقة والتقنيات الجديدة.