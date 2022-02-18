الرئيس الكوري يؤكد على المساواة بين الجنسين بمناسبة يوم المرأة

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بمناسبة يوم المرأة العالمي الـ114، قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن كوريا متخلفة جدا في مجال المساواة بين الجنسين مقارنة مع مدى تقدمها الاقتصادي، مشددا على المضي قدما نحو تلك المساواة بواسطة الحكومة القادمة.جاء ذلك في تغريدة كتبها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضاف أن السقف الزجاجي لا يزال صلبا أمام المرأة الكورية، مشيرا إلى بقاء الهياكل الثقافية التي تعرقل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.وأكد أن حكومته حققت الكثير من الإنجازات في هذا الصدد، إلا أنها لا تزال غير كافية، ودعا الحكومة القادمة إلى المضي قدما في ذلك الاتجاه.وقال إن صوت العاملات النساء اللاتي طالبن بحقوقهن الإنسانية قبل 114 عاما لا يزال مستمرا حتى اليوم، وأكد على أنه يمكن للنساء والرجال التمتع بمستقبل مستدام من خلال بناء مجتمع يسود فيه المزيد من المساواة بين الجنسين.وأشار إلى أن حكومته قامت بتعديل قانون انقطاع المرأة عن العمل وسنت قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي، إلى جانب تغليظ العقوبات على الجرائم الجنسية الرقمية، وهو ما ساهم في تثبيت نظام للتعامل القانوني مع مختلف الانتهاكات والعنف الجنسي الذي تتعرض له النساء.وأضاف أنه سيبذل أقصى الجهود حتى النهاية للحفاظ على فرص عمل للنساء وعدم تحميل أعباء رعاية الأطفال الناتجة عن أزمة كورونا، على النساء، مشددا من جديد على أن التوازن بين العمل والأسرة يمثل هدفا مشتركا لكل النساء والرجال.واختتم الرئيس كلمته بتقديم تحياته إلى النساء في يوم المرأة العالمي متمنيا للكوريين يوما يصغون فيه إلى أصوات الناس الأعزاء بالقرب منهم.