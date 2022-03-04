بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية العشرين في جميع أنحاء البلاد

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بدأ التصويت لاختيار الرئيس القادم لكوريا الجنوبية الذي سيقود البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة في حوالي 14,000 مركز اقتراع على مستوى البلاد.وسوف يتوجه الناخبون من العامة اليوم الأربعاء إلى 14 ألفا و464 مركز اقتراع للإدلاء بأصواتهم بين السادسة صباحا والسادسة مساء. ثم سيقوم المرضى المصابون بكوفيد-19 والخاضعون للحجر الصحي بالتصويت بين الساعة 6 مساء و7:30 مساء.ومن بين 44.20 مليونا من المؤهلين للتصويت، أدلى 16.32 مليون شخص بالتصويت المبكر يومي الجمعة والسبت الماضيين.ومع تسجيل نسبة إقبال غير مسبوقة في التصويت المبكر بلغت 36.93%، يتوجه الانتباه إلى ما إذا كانت نسبة الإقبال النهائية ستتجاوز 80% لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية الخامسة عشرة التي أجريت في عام 1997.ومن ناحية أخرى، قدمت "نوه جيونغ هي"، رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات، اعتذارًا عن الارتباك والانزعاج الذي عانى منه بعض الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، ووعدت يوم الثلاثاء بتحسين الرقابة على التصويت وإدارته في يوم الانتخابات، كما حثت الجمهور على التصويت.وسوف تعلن "كي بي إس" بالاشتراك مع "إم بي سي" و"إس بي إس" في الساعة 7:30 مساء عن نتائج استطلاع الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.