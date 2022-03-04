واشنطن تتوقع استئناف بيونغ يانغ اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قريبا

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قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي الجنرال "غلين فانهيرك" إن هناك احتمالا بإجراء كوريا الشمالية اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، قريبا.جاء ذلك في تصريح أدلى به الجنرال "فانهيرك" أمام جلسة استماع للجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، حيث أكد أن نجاح كوريا الشمالية في تجربة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات والتجارب النووية يدل دلالة واضحة على تصميم قادة بيونغ يانغ على تهديد أراضي الولايات المتحدة، وتطوير القدرة على الحد من خيارات واشنطن في أوقات الأزمات والصراعات المسلحة.وأضاف "فانهيرك" أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة في شهر أكتوبر من العام الماضي يشير إلى احتمال أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قريبا باستئناف اختبارات الطيران لأنظمة الأسلحة الأكثر تقدما، بما فيها صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.وقال إن نظام الدفاع الجوي الأمريكي الحالي يكفي لمواجهة الهجمات الصاروخية الباليستية الكورية الشمالية، لكنه شدد على ضرورة نشر الجيل القادم من نظام اعتراض الصواريخ بشكل مبكر.