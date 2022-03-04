عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا يتجاوز 300 ألف لأول مرة

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 300 ألف حالة لأول مرة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 342 ألفا و446 حالة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ تفشى فيروس كورونا في كوريا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 342 ألفا و388 حالة محلية المصدر، بينما تم تأكيد 58 حالة أخرى لدى الوافدين من الخارج.بهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا 5 ملايين و212 ألفا و118 شخصا، بعد 4 أيام من تجاوز العدد مستوى 4 ملايين يوم الخامس من مارس الجاري.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 9 آلاف و440 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 158 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة ألفا و87 شخصا بزيادة مقدارها 80 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.