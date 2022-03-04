الجيش الكوري الجنوبي يحتجز سفينة كورية شمالية اخترقت الحدود البحرية

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احتجزت قوات البحرية الكورية الجنوبية سفينة كورية شمالية اخترقت خط الحدود البحرية الغربية، ويتم حاليا إجراء تحقيقات مع أعضاء طاقمها.وقد تم رصد سفينة كورية شمالية في المياه القريبة من خط الحدود البحرية شرق جزيرة "بيك ريونغ" الكورية الجنوبية في الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء، واخترقت السفينة خط الحدود نحو الجنوب بعد حوالي نصف ساعة متجاهلة الاتصالات التحذيرية التي أجرتها قوات البحرية الكورية الجنوبية.واقتربت سفينة دورية كورية شمالية كانت تتبع السفينة المخترقة لخط الحدود، وأطلقت البحرية الكورية الجنوبية 3 طلاقات تحذيرية، ومن ثم رجعت سفينة الدورية الشمالية نحو الشمال.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تخترق فيها سفينة دورية كورية شمالية خط الحدود البحرية منذ عام 2016.وكان على متن السفينة التي تم احتجازها 7 كوريين شماليين غير مسلحين، وقد نفوا نيتهم الانشقاق إلى كوريا الجنوبية، وزعموا أن سفينتهم انحرفت بالخطأ إلى المياه الكورية الجنوبية في أثناء نقل بعض المواد.وتم نقل السفينة الكورية الشمالية إلى ميناء بيك ريونغ لإجراء تحقيقات مع أعضاء طاقمها.ومن المتوقع أن تتم إعادتهم إلى الشمال إذا تم تأكيد عدم نيتهم الانشقاق إلى الجنوب.