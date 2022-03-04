هيون ديه للسيارات تتوقف مؤقتا عن تشغيل مصنعها في روسيا

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قررت شركة هيون ديه الكورية للسيارات وقف تشغيل مصنعها في روسيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت الشركة إنها كانت تخطط لاستئناف تشغيل مصنعها في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا بدءا من التاسع من مارس بعد تعليق تشغيله خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من مارس بسبب مشكلة توريد أشباه الموصلات، لكنها قررت إلغاء خطتها بسبب النقص المستمر في المعروض من أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج السيارات.وكانت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، قد فرضت عقوبات صارمة على روسيا، مما تسبب في تعليق الشحنات الجوية والبحرية إلى روسيا وتعرض هيون ديه موتورز لاضطرابات في إمدادات أشباه الموصلات اللازمة لإنتاج السيارات.الجدير بالذكر أن هيون ديه موتورز تنتج حوالي 230 ألف سيارة سنويا في مصنعها في روسيا.