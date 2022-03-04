16 % نسبة إقبال الناخبين في التصويت حتى الساعة الـ11

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قالت لجنة الانتخابات الوطنية إن نسبة إقبال الناخبين في التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 16% حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، وهو ما يعد أقل من النسبة التي تم تسجيلها خلال نفس الوقت من الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت في عام 2017، بـ3.4%.وأضافت اللجنة أنه حتى الساعة الحادية عشر صباحا، أدلى حوالي 7 ملايين و80 ألفا من بين 44 مليونا و197 ألف ناخب بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت في الساعة السادسة صباحا في 14 ألفا و464 مركز اقتراع.ولا تشمل هذه النسبة نسبة إقبال الناخبين في التصويت المبكر الذي جرى يومي الرابع والخامس من مارس، والبالغة 36.93%.وتعد مدينة ديغو أكثر مدن البلاد من حيث نسبة إقبال الناخبين بـ18,7%، وتلتها جزيرة جيجو بـ17.3%، ومقاطعة كيونغ كي بـ16.9%، ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ بـ16.9%، ومدينة سيول بـ15%، ومدينة إنتشون بـ15.7%.