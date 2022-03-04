نقل مساعدات الأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية لأول مرة عبر خط السكك الحديدية

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إنه تم نقل 296 ألف جرعة من أنواع مختلفة من اللقاحات من الصين إلى كوريا الشمالية عبر خط السكك الحديدية الذي يربط بين البلدين، في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.وأضافت المنظمة في مقابلة أجراها معها راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم الأربعاء أن تلك اللقاحات سوف تستخدم في الوقاية من 5 أمراض قاتلة للأطفال في كوريا الشمالية، بما في ذلك الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والنوع بي من التهاب الكبد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل مساعدات الأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية عبر خط سكك حديدية منذ استئناف تسيير قطارات الشحن بينها وبين الصين في شهر يناير الماضي.وكانت منظمة اليونيسيف قد أرسلت مساعدات طبية إلى كوريا الشمالية في شهر أكتوبر من العام الماضي عبر ميناء "نام بو".وقد خصص مرفق "كوفاكس" العالمي المسؤول عن توزيع اللقاحات 8.11 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لكوريا الشمالية، لكن بيونغ يانغ ظلت ترفض قبولها.