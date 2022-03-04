السياسية الحكومة اليابانية تراقب نتائج انتخابات الرئاسة في كوريا

قال مجلس وزراء رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إنه يراقب عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، واصفا كوريا بأنها جارة مهمة.

ونقل كبير أمناء مجلس الوزراء "هيروكازو ماتسونو" هذا التصريح عندما سُئل عن موقف طوكيو بشأن الإدارة القادمة في سيول وسط العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.

وقال ماتسونو إن طوكيو تخطط لمواصلة مطالبة سيول بالاستجابة بشكل مناسب للجهود الساعية لاستعادة العلاقات الثنائية التي توترت وسط نزاعات الحقبة الاستعمارية، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار بشأن عقد قمة بين قائدي البلدين.

وكانت كوريا قد قالت إنها ستسعى إلى التوصل لحل من خلال الجهود الثنائية، بينما تجادل طوكيو بأن قضايا التعويضات قد تمت تسويتها في معاهدة 1965 بين الجانبين لتطبيع العلاقات، وكذلك تسوية 2015 المتعلقة بالاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.

ومن ناحية أخرى، أوردت وسائل الإعلام اليابانية تقارير حول الانتخابات الكورية وتأثير نتائجها على مستقبل العلاقات بين سيول وطوكيو، وكذلك على مستقبل العلاقات بين الكوريتين.





