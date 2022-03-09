استمرار حرائق الساحل الشرقي لليوم السادس

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استمرت الحرائق الغابات مشتعلة على طول الساحل الشرقي من كوريا الجنوبية لليوم السادس على التوالي، وقررت السلطات إعادة تخصيص طائرات هليكوبتر وأفراد إطفاء إلى منطقة "أول جين" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، التي اشتعلت فيها النيران طوال الليل.وقد تم حتى الساعة 12 من صباح اليوم الأربعاء إخماد 80 في المائة من الحرائق في "أول جين" و"سام تشوك" بمقاطعة "كانغ وان"، كما تم احتواء 45 في المائة من الحرائق في منطقة "دال صونغ" في "ديغو"، و90 في المائة في منطقة "كوم جونغ" في بوسان.لكن حرائق الغابات في منطقة "كوم كانغ" لزراعة أشجار الصنوبر في "أول جين" توسعت، مما دفع السلطات إلى نشر طائرات هليكوبتر وأفراد إطفاء من منطقتي "كانغ ننغ" و"دونغ هيه"، حيث وصلت مكافحة الحرائق هناك إلى مراحلها النهائية.وتقدر السلطات أن تلك الحرائق دمرت 634 مبنى ومنشأة، بما في ذلك 365 منزلا، منذ الأسبوع الماضي، كما نزح أكثر من 500 شخص من منازلهم. وكانت الحكومة قد حددت في وقت سابق كلا من "أول جين" و"سام تشوك" و"كانغ ننغ" و"دونغ هيه" كمناطق كوارث خاصة.