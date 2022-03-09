وصول 45 ألف جرعة من علاج فايزر المضاد لكورونا إلى كوريا

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ستصل 45 ألف جرعة إضافية من حبوب علاج الإصابة بفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حيث وسعت الحكومة الإذن بالوصفات الطبية في المرافق الطبية الخاصة.وبحسب السلطات الصحية، فإن وصول الدفعة الأخيرة من أقراص "باكسلوفيد" سيرفع المجموع التراكمي من ذلك العلاج لدى كوريا منذ يناير إلى 163 ألف جرعة. وقد وقعت الحكومة في وقت سابق اتفاقيات لشراء تلك الحبوب لعلاج أكثر من مليون شخص، من بينها 762 ألفا من شركة فايزر.أما الأقراص المتبقية البالغ عددها 242 ألفا فسوف تكون "مولنو بيرافير" من إنتاج شركة "إم إس دي".كما سمحت السلطات الكورية للمستشفيات العامة وعيادات الطب النفسي ومنشآت إعادة التأهيل بوصف تلك الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.