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السياسية

نسبة إقبال الناخبين تصل إلى 75.5% اعتبارا من الساعة 6 مساء

Write: 2022-03-09 18:25:35Update: 2022-03-09 18:33:34

نسبة إقبال الناخبين تصل إلى 75.5% اعتبارا من الساعة 6 مساء

Photo : YONHAP News

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية بلغت 75.5% اعتبارا من الساعة 5 مساء.
ومن بين حوالي 44.2 مليون ناخب مؤهل، أدلى أكثر من332 مليونا بأصواتهم حتى الآن.
ويشمل معدل الإقبال الحالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر، حيث أدلى 36.93% من الناخبين في كوريا الجنوبية بأصواتهم يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وارتفع معدل إقبال الناخبين بمقدار 2.8% عن نفس الوقت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، والتي سجلت 72.7% في الساعة 6 مساء آنذاك.
وبحسب المنطقة، سجلت مقاطعة جنوب "جولا" أعلى نسبة مشاركة بلغت 80.4%، كما تجاوزت مقاطعة شمال "جولا"79.7% ومدينة "كوانغجو" حاجز 80.1% أيضا. وبلغت نسبة الإقبال في سيول 74% اعتبارا من الساعة 5 مساء.
وسوف يتمكن الناخبون العاديون من التصويت حتى الساعة 6 مساء، ثم سيدلي المرضى بكورونا والخاضعون للحجر الصحي بأصواتهم بين الساعة 6 مساء و7:30 مساء.
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