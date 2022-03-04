استطلاع رأي الناخبين بعد التصويت يظهر تقدم يون على لي بفارق ضئيل

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أظهرت استطلاعات الرأي للناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع عدم وجود فائز حاسم في الانتخابات الرئاسية، حيث تقدم المرشح "يون سوك يول" عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بفارق ضئيل على خصمه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ"، ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.وأصدرت القنوات الثلاث "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس" نتائج الاستطلاع المشترك في الساعة 7:30 مساء، بعد اختتام التصويت.ووفقا للاستطلاع، حصل "يون" على 48.4%، أي أعلى بنسبة 0.6 نقطة مئوية فقط من "لي" الذي حصل على 47.8%. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع 0.8 نقطة مئوية مع مستوى ثقة 95%.وجاءت "شيم سانغ جونغ"، مرشحة حزب العدالة التقدمي، في المركز الثالث بنسبة 2.5% فقط.وشمل الاستطلاع 8,500 شخص في 330 من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بين الساعة 6 صباحا و6 مساء بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم. ويمكن العثور على تفاصيل الاستطلاع على موقع "كي بي إس" على الإنترنت.ولم يشمل الاستطلاع الأصوات التي أدلى بها المرضى بكورونا والخاضعون للحجر الصحي، الذين سُمح لهم بالتصويت بين الساعة 6 مساء و7:30 مساء لمنع المخالطة بينهم وبين الناخبين العاديين وتقليل تفشي عدوى الفيروس.ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 75.7% حتى الساعة 6 مساء، وفقا للجنة الوطنية للانتخابات. وبذلك ارتفعت نسبة إقبال الناخبين بمقدار 3 نقاط مئوية عن نفس الوقت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، والتي سجلت 72.7% في الساعة 6 مساء.ومع تسجيل نسبة إقبال غير مسبوقة في التصويت المبكر بلغت 36.93%، يتوجه الانتباه إلى ما إذا كانت نسبة الإقبال النهائية ستتجاوز 80% لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية الخامسة عشرة التي أجريت في عام 1997.ومن بين 44.20 مليونا من المؤهلين للتصويت، أدلى 16.32 مليون شخص بالتصويت المبكر يومي الجمعة والسبت الماضيين.