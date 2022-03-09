النسبة النهائية لإقبال الناخبين يُقدر بـ 77.1%

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تقدر النسبة النهائية لإقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية العشرين، التي انتهى التصويت فيها في الساعة 7:30 مساء، بنحو 77.1%.وتشير التقديرات إلى أن حوالي 34.2 مليون ناخب مؤهل أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 7:30 مساء، عندما تم إغلاق التصويت.ويعد هذا الرقم أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2017، والتي شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1997، حيث تم إجراؤها بعد عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وبحسب المنطقة، سجلت مدينة "كوانغجو" أعلى نسبة مشاركة بلغت 81.5%، وسجلت "جيجو" أدنى نسبة مشاركة بلغت 72.6%. وبلغت نسبة المشاركة الأولية في سيول 77.9%.وكانت نسبة الإقبال مرتفعة بوجه خاص في التصويت المبكر الذي أجري يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث أدلى 36.93% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم.ومن العوامل الأخرى التي دفعت الناخبين إلى صناديق الاقتراع المنافسة الشديدة بين المرشحين الرئيسيين "لي جيه ميونغ" و"يون سوك يول"، والاندماج بين "يون" و"آن تشول سو" في اللحظات الأخيرة عندما كان الإفصاح عن نتائج الاستطلاعات محظورا بموجب قانون الانتخابات.