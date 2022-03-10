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السياسية

شبكة كي بي إس تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية وتتوقع فوز يون سوك يول بالرئاسة

Write: 2022-03-10 04:01:23

شبكة كي بي إس تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية وتتوقع فوز يون سوك يول بالرئاسة

Photo : KBS News

توقع نظام التنبؤ بنتائج الانتخابات "Decision K Plus" لدى شبكة "كي بي إس" فوز النائب العام السابق "يون سوك يول"، المرشح عن حزب المعارضة الرئيسي، حزب قوة الشعب، في الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت "كي بي إس" عن حسم نتائج الانتخابات في حوالي الساعة 3:22 صباح الخميس، حيث توقعت أن يحصل "يون" على 48.6% من الأصوات.
ويعلن نظام التنبؤ بالنتائج عن حسم نتيجة الانتخابات عندما يتجاوز احتمال فوز أحد المرشحين 99%.
واعتبارا من الساعة 3:37 صباحا، تم فرز 96.21% من الأصوات، مع حصول "يون" على 48.6% من الأصوات، وحصل "لي جيه ميونغ" المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم على 47.49%.
وقد توقعت نتائج استطلاعات الرأي السابقة الصادرة عن المحطات الثلاث "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس" سباقًا صعبًا بين "يون" و"لي"، حيث حصل "يون" على 48.4% من التأييد، وحصل "لي" على 47.8%.
وتعد هذه أقرب نتيجة في الانتخابات الرئاسية منذ إدخال نظام الانتخاب المباشر في كوريا الجنوبية في عام 1987. وكانت أقرب نتيجة قبل انتخابات هذا العام هي في عام 1997، عندما انتُخب "كيم ديه جونغ" ليكون الرئيس الخامس عشر للبلاد، حيث فاز بفارق 1.35 نقطة مئوية ضد خصمه "لي هوي تشانغ".
وعند تأكيد النتيجة رسميا، سيكون "يون" الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وسوف تبدأ فترة ولايته يوم 10 مايو.
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