مرشح المعارضة يون صوك يول يفوز في الانتخابات الرئاسية

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انتُخب المرشح الرئاسي "يون صوك يول" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية، بعد سباق رئاسي صعب في الانتخابات الرئاسية العشرين.وبعد فرز 99.2% من الأصوات بواسطة اللجنة الوطنية للانتخابات حتى الساعة 4:38 من صباح اليوم الخميس، اتضح أن "يون" حصل على 16.28 مليون صوت، أي بنسبة 48.6% من الأصوات.وبذلك فاز النائب العام السابق "يون" على منافسه "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم بأقل من نقطة مئوية واحدة.وسوف يكون "يون" أول رئيس كوري جنوبي بدون أي خبرة برلمانية قبل انتخابه رئيسا، منذ تطبيق نظام الانتخاب المباشر في عام 1987.وتعد هذه أقرب نتيجة في الانتخابات الرئاسية منذ تطبيق نظام الانتخاب المباشر، وكانت أقرب نتيجة سابقة في عام 1997، عندما انتُخب "كيم ديه جونغ" ليكون الرئيس الخامس عشر للبلاد، حيث فاز بفارق 1.35 نقطة مئوية ضد خصمه "لي هوي تشانغ".