الرئيس المنتخب يصف فوزه في الانتخابات بأنه انتصار للشعب العظيم

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قال الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" اليوم الخميس إن فوزه في الانتخابات الرئاسية "انتصار للشعب العظيم".وأدلى "يون" بهذه التصريحات أمام مسؤولي حزب "قوة الشعب" في مقر البرلمان بعد تأكيد فوزه بالرئاسة فجر اليوم الخميس، حيث تخطى منافسه "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم بهامش ضئيل يقل عن نقطة مئوية واحدة.وقال "يون" إن السباق المحتدم قد انتهى، وأنه سوف يضع الوحدة الوطنية الآن على رأس أولوياته.وقد اعترف "لي" بالهزيمة في وقت مبكر من صباح الخميس وهنأ "يون" على فوزه، وطالبه بفتح عهد من الوحدة الوطنية والوئام.واعتذر "لي" لأنصاره، قائلا إنه بذل ما في وسعه لكنه فشل في تلبية تطلعاتهم بسبب أخطائه.