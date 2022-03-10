حزب المعارضة يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات التكميلية البرلمانية

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حقق حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التكميلية، إلى جانب فوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، فاز حزب قوة الشعب بأربعة مقاعد برلمانية من أصل خمسة مقاعد في الانتخابات التكميلية، التي أجريت في نفس يوم الانتخابات الرئاسية أمس الأربعاء.ففي سيول، فاز المرشح عن الحزب المعارض "تشيه جيه هيونغ" في منطقة "جونغ نو" بنسبة 52.09% من الأصوات، بينما فاز "تشو أون هي" في منطقة "صو تشو- أ".وفي خارج العاصمة، فاز مرشح حزب قوة الشعب "تشونغ او تيك" في منطقة "سانغ دانغ" وسط مدينة "تشونغ جو"، وفاز "كيم هاك يونغ" في مدينة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وبذلك ارتفع عدد مقاعد حزب قوة الشعب المعارض إلى 110 مقاعد في البرلمان المكون من 300 مقعد.وفاز المرشح المستقل "إيم بيونغ هيون" بمقعد برلماني في مدينة "ديغو" الجنوبية الشرقية.