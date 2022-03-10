واشنطن تعزز عمليات الاستخبارات والدفاع الصاروخي حول شبه الجزيرة الكورية

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قالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة كثفت عمليات الاستخبارات ورفعت حالة تأهب أنظمة الدفاع الصاروخي حول شبه الجزيرة الكورية، بعد سلسلة عمليات الإطلاق الصاروخي بواسطة كوريا الشمالية.وأضافت القيادة في بيان أن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، كما أنه يمثل تهديدا للدول المجاورة وللمجتمع الدولي.وقالت القيادة إنه في ضوء زيادة عمليات إطلاق الصواريخ فقد أمرت بتكثيف عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في البحر الأصفر، فضلا عن تعزيز الاستعداد العسكري لأنظمة الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ الباليستية في المنطقة.وأعادت القيادة تأكيد التزامها "الراسخ" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.ومن ناحية أخرى، أكدت القيادة الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالجهود الدبلوماسية الجادة والمستمرة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.