كيم جونغ أون يقول إن أقمار الاستطلاع تهدف لمراقبة الولايات المتحدة وحلفائها

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نقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس عن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" قوله إنه ينوي نشر عدد من الأقمار الاصطناعية الاستطلاعية خلال السنوات القليلة القادمة. جاء ذلك خلال زيارته لوكالة التطوير الفضائي، حيث أعرب عن "رضائه الكبير" عن الاختبارات المهمة الأخيرة بشأن الأقمار الاصطناعي الاستطلاعية.ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية موعد زيارة "كيم"، لكن يبدو أنه قام بها أمس الأربعاء، حيث من المعتاد أن تغطي وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنشطة زعيمها في اليوم التالي.ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله أيضا إن تطوير قمر اصطناعي استطلاعي يهدف إلى جمع المعلومات لحظيا عن الجيش الأمريكي والجيوش "الخادمة له" في كوريا الجنوبية واليابان ومنطقة المحيط الهادئ.وأضاف "كيم" أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، سيتم وضع عدد كبير من أقمار الاستطلاع العسكرية في مدار قطبي متزامن مع الشمس خلال الخمس سنوات القادمة، وفقا لخطة البرنامج التي تم الإعلان عنها لأول مرة في العام الماضي.وقد أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية يومي 27 فبراير و5 مارس، بدعوى أنها تجري اختبارات مهمة لتطوير قمر اصطناعي استطلاعي.