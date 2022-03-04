الرئيس مون جيه إين يتصل هاتفيا بالرئيس المنتخب لتهنئته

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا بالرئيس المنتخب "يون صوك يول" في الساعة العاشرة من صباح اليوم لتهنئته على فوزه في الانتخابات.وجاء الاتصال الهاتفي بعد أن تم تأكيد نتائج الانتخابات بواسطة اللجنة الوطنية للانتخابات.ويخطط الرئيس الحالي مون أيضا لإرسال باقة من الزهور إلى الرئيس المنتخب يون، كما يتوقع أن يلتقي الرئيسان قريبا.ويذكر أن الرئيس الكوري الأسبق الراحل "روه مو هيون" قد أقام مأدبة عشاء تكريما للرئيس المنتخب آنذاك "لي ميونغ باك" في عام 2007 بعد مرور 9 أيام من انتخابه بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا به وتقديم باقة من الزهور.كما التقى الرئيس الأسبق "لي" مع الرئيسة المنتخبة آنذاك "بارك كون هيه" في عام 2012 بعد مرور 8 أيام من انتخابها.ويخطط المكتب الرئاسي لتنظيم لقاء بين الرئيسين الحالي والمنتخب حسب هذا العرف.