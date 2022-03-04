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السياسية

انتهاء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة التكميلية

Write: 2022-03-10 12:48:43Update: 2022-03-10 14:50:11

انتهاء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العامة التكميلية

Photo : YONHAP News

حقق مرشحو حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي فوزا في 4 دوائر انتخابية من بين 5 دوائر جرت فيها الانتخابات العامة التكميلية أمس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وفي دائرة "جونغ نو" بالعاصمة سيول انتخب مرشح الحزب "تشيه جيه هيونغ" بـ52.09% من الأصوات، حيث اختاره 49 ألفا و637 من الناخبين، متغلبا على منافسه من حزب العدالة المعارض الصغير "بيه بوك جو" الذي حقق 15.32% من الأصوات.
وفي دائرة "سو تشون كاب" في سيول انتخبت مرشحة الحزب "جو اون هي" بتحقيق 84 ألفا و364 من الأصوات، أي بنسبة 72.72%، متغلبة على منافسها من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جونغ كُن" الذي حقق 24.48%.
وفي دائرة "سانغ دانغ" بمدينة "تشونغ جو" انتخب "جونغ او تيك" مرشح الحزب بـ56.92 %، كما انتخب "كيم هاك يونغ" مرشح الحزب أيضا في دائرة "آن صونغ" في مقاطعة كيونغ كي بـ54.18%.
أما في دائرة "جونغ نام كو" بمدينة ديغو فقد انتخب المرشح المستقل "ايم بيونغ هيون" بـ22.39 %، حيث انتخبه 32 ألفا و37، متغلبا بفارق ضئيل على مرشحة حزب الشعب المعارض الصغير "كوان يونغ هيون" التي حصلت على نسبة 21.56% من الأصوات.
ورغم أن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي حصل على 4 مقاعد برلمانية في هذه الانتخابات العامة التكميلية، إلا أن قوة تأثير هذه النتيجة ستظل محدودة بسبب استمرار الفارق الكبير في المقاعد البرلمانية بينه وبين الحزب الديمقراطي الحاكم.
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