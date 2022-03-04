انخفاض عدد الكوريين المتبقين في أوكرانيا إلى 34 شخصا

Photo : YONHAP News

اتضح أن عدد الكوريين المتبقين في أوكرانيا، التي تتعرض حاليا لغزو روسي، يبلغ 34 شخصا.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بأن 4 كوريين لجؤوا بدعم من السفارة الكورية في أوكرانيا إلى مولدوفا وبولندا أمس، كما تم التأكد من لجوء واحد من أبناء المواطنين الكوريين أيضا، وبالتالي بلغ إجمالي عدد الكوريين المتبقين في أوكرانيا حتى الساعة العاشرة من مساء أمس بتوقيت كوريا، 34 شخصا.ويشار إلى أن هذا العدد لا يشمل الكوريين الذين دخلوا إلى أوكرانيا دون موافقة الحكومة الكورية، بمن في ذلك الضابط السابق "لي كُن" الذي دخل إليها للمشاركة في جيش المتطوعين الدوليين.أما عدد الكوريين الذين يرغبون في الاستمرار في البقاء من بين الكوريين الذين لا يزالون يقيمون هناك فقد بلغ 19 شخصا حيث ينوي 15 شخصا مغادرة أوكرانيا حسب الظروف القادمة، ومنهم 12 شخصا يقيمون في غرب أوكرانيا و3 أشخاص يقيمون في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية بالقرب من العاصمة "كييف".