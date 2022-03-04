الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني يقدمان التهنئة للرئيس الكوري المنتخب

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صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اتصل هاتفيا بالرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" لتهنئته صباح اليوم، موضحا أنه سيتم إصدار بيان رسمي في هذا الشأن قريبا.وكانت الرئاسة الأمريكية قد أكدت على صلابة التحالف الكوري الأمريكي، موضحة أن الرئيس بايدن يتطلع إلى مواصلة التعاون مع الرئيس الكوري المنتخب من أجل توسيع التعاون الوثيق بين البلدين.كما بعث عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برسائل تهنئة إلى الرئيس المنتخب "يون" وأعربوا عن تطلعهم إلى المزيد من التعاون بين البلدين بغض النظر عن المصالح الحزبية.ونشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تاميز" تقارير قالتا فيها إن المرشح المحافظ انتخب رئيسا لكوريا الجنوبية، وتوقعت التقارير حدوث تغير في سياسات كوريا الجنوبية خاصة في المجالات الدبلوماسية والأمنية حول القضية النووية الكورية الشمالية، في ظل استمرار الصراع الأمريكي الصيني.من ناحية أخرى، أعربت الصحافة اليابانية عن اهتمام كبير بنتائج الانتخابات الرئاسية الكورية، بينما أعرب رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عن تهنئته للرئيس المنتخب "يون"، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، حيث أعرب عن تطلعه إلى روح القيادة للرئيس الكوري القادم، وأكد على أهمية التواصل الوثيق معه ومع السلطات الجديدة في كوريا من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.