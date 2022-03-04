فرقة بي تي إس تبدأ اليوم تقديم عروضها في سيول

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ستلتقي فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية بجمهورها الكوري اليوم لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا.وقالت شركة "بيغ هيت" التي تنتمي إليها الفرقة اليوم إن بي تي إس ستقيم عرضا بعنوان "بي تي إس بيرميشن تو دانس أون ستيدج - سيول" في ملعب "جام شيل" الرياضي في الساعة السابعة من مساء اليوم.ويأتي هذا العرض لأول مرة منذ حوالي عامين ونصف على عرضها الذي قدمته في نفس الملعب في شهر أكتوبر من عام 2019، قبل اندلاع جائحة كورونا.وسوف تقيم الفرقة ثلاثة عروض في أيام العاشر والثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر، وسيتم بث العروض يومي العاشر والثالث عشر بثا حيا عبر الإنترنت، ويوم الثاني عشر بثا حيا إلى مختلف أنحاء العالم بواسطة نظام "الرؤية الحية" الذي يسمح بمشاهدة العرض في دور السينما.ومن المقرر أن تقدم الفرقة في تلك العروض عددا من أغانيها الشعبية، مثل "باتر" و"دايناميت" و"بيرميشن تو دانس".