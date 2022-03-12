كوريا تسجل 282 ألفا و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 282 ألفا و987 حالة، بزيادة مقدارها حوالي 16 ألف حالة مقارنة بيوم الجمعة الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 282 ألفا و880 حالة محلية المصدر، منها 72 ألفا و420 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و56 ألفا و600 حالة في سيول، و22 ألفا و917 حالة في مدينة بوسان، و17 ألفا و457 حالة في مدينة إنتشون.أما حالات الإصابة الـ107 الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الحرجة بمقدار 3 أشخاص، ليصل إجمالي عدد أولئك المرضى إلى ألف و116 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 9 آلاف و875 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 229 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.