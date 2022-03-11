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المحلية

السلطات الصحية الكورية تتوقع وصول موجة كورونا إلى ذروتها الأسبوع القادم

Write: 2022-03-11 10:51:48

السلطات الصحية الكورية تتوقع وصول موجة كورونا إلى ذروتها الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

مع تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا مستوى 300 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي أمس الخميس، توقعت السلطات الصحية أن تقترب الموجة الحالية من تفشي الفيروس إلى ذروتها في غضون الأسبوع القادم.
ونقل "لي سانغ وون"، المسؤول بالمقر المركزي لمكافحة الأمراض ذلك التحليل في إحاطة دورية أمس الخميس.
وقال أيضا إن ذروة الموجة الحالية قد تستمر خلال الأسبوعين القادمين قبل أن تبدأ في التراجع، موضحا أن مرحلة الذروة لن تنتهي بسرعة على الأرجح، وإنما ستستمر لبعض الوقت.
وشددت السلطات الصحية على أن التطعيم لا يزال أفضل الوسائل الفعالة ضد السلالة المتحورة "أوميكرون"، والتي تمثل الآن ما يقرب من 100% من الحالات الجديدة في كوريا الجنوبية.

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