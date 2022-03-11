بنك غولدمان ساكس يخفض توقعاته للنمو الكوري إلى 2.8% في 2022

Photo : YONHAP News

خفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام بحوالي 0,4 نقطة مئوية إلى 2.8%، مشيرا إلى انتهاء الانتخابات الرئاسية والأزمة الروسية الأوكرانية.وفي تقرير صدر أمس الخميس، برر البنك الاستثماري العالمي تخفيض التوقعات بالقفزة الأخيرة في أسعار النفط، التي من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي والمحلي.ورفع البنك مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بحوالي 0,6%، إلى 3.6%، بما يتماشى مع ارتفاع أسعار المواد الخام.وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يؤدي انتخاب "يون صوك يول" رئيسا لكوريا الجنوبية إلى سياسات مالية أقل توسعية، وسياسات نقدية ميسرة إلى حد ما.كما توقع أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الرئيسي مرتين بحلول نهاية هذا العام، بزيادة مقدارها ربع نقطة مئوية في كل مرة.وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك أن ينتهج "يون" سياسات لتحديث سوق رأس المال الكورية، من خلال حماية المساهمين الأقلية وتعزيز عدالة السوق.