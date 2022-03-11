زعيم كوريا الشمالية يأمر بتوسيع موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية

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قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن "كيم جونغ أون" أمر بتوسيع وتحديث موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية، القادر على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.وأصدر "كيم" ذلك الأمر خلال زيارته إلى ساحة إطلاق الأقمار الاصطناعية في "سوهيه".ويمكن استخدام ذلك الموقع لإطلاق صواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وأضافت الوكالة أن "كيم" تفقد الموقع وأمر بتحديثه وتوسيعه لضمان "إمكانية إطلاق صواريخ مختلفة لحمل أقمار اصطناعية متعددة الأغراض، بما في ذلك أقمار الاستطلاع العسكري الاصطناعية.كما أمر "كيم" بإعادة بناء منطقة الإطلاق والمنشآت الخاصة بالتجميع العام للصواريخ، من أجل "تمكين إطلاق صواريخ حاملة ضخمة".ويبدو أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، بذريعة تطوير قمر اصطناعي استطلاعي.