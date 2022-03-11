استمرار مكافحة حرائق الغابات في الساحل الشرقي لليوم الثامن

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يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات الهائلة في المناطق الساحلية الشرقية من كوريا الجنوبية، مع استمرار اندلاع الحرائق لليوم الثامن.وتبذل هيئة الغابات الكورية جهودا شاملة لاحتواء بؤرة اللهب الرئيسية في منطقة "سوك وانغ ري" في مدينة "أول جين"، حيث تقع مستعمرة "كوم كانغ" لأشجار الصنوبر.وكانت سلطات الإطفاء تخطط لإخماد الحرائق في منطقة "سوك وانغ ري" ثم التركيز على منطقة جبل "أنغ بونغ" يوم أمس الخميس، لكنها عجزت عن القيام بذلك حيث استمرت الحرائق في الاشتعال. وقد أخمدت السلطات حاليا حوالي 75% من تلك الحرائق.وسوف تقوم السلطات بتعبئة حوالي 80 طائرة هليوكوبتر و280 مركبة و3300 فرد لاحتواء الحرائق اليوم الجمعة.ووفقا للحكومة، تشير التقديرات إلى أن حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد دمرت حوالي 24 ألف هكتار من الغابات منذ الأسبوع الماضي، كما دمرت حوالي 650 منشأة.