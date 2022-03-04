وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تغطي خبر فوز يون في الانتخابات

Photo : YONHAP News

أوردت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة الأخبار التي تفيد بأن "يون صوك يول" فاز في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، أي بعد يومين من إجراءالانتخابات.وفي تغطيتها الأولى لأخبار الانتخابات، قالت وكالة الأنباء المركزية إن "يون"، مرشح حزب قوة الشعب المعارض، فاز بهامش ضئيل في الانتخابات الرئاسية العشرين التي أجريت في 9 مارس.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في الشمال، الخبر في تقرير من فقرة واحدة اليوم الجمعة.وبذلك قامت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال بتغطية الأخبار بعد يوم واحد تقريبا من تأكيد الفائز في الانتخابات.وتعد سرعة تغطية نتائج الانتخابات إلى حد ما من قبل وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أمرا غير معتاد، وكذلك التصريح باسم "يون" في التقارير الإخبارية. وقد اعتادت كوريا الشمالية على تأجيل نشر الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الجنوب عند فوز المرشحين المحافظين بالرئاسة.