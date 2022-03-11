واشنطن تحذر من أن بيونغ يانغ تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

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حذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس من أن عمليتي إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية كانت بمثابة اختبار لإطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، قبل إجراء تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى.وأدلى المسؤول بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي، حيث قال أيضا إن الحكومة الأمريكية توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل دقيق لإطلاق الصاروخين الباليستيين يومي 26 فبراير و4 مارس.وأضاف أن كوريا الشمالية ظلت تعمل على تطوير هذا النظام الجديد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتم الكشف عنه لأول مرة خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم يوم 10 أكتوبر 2020، وكشفت عنه مرة أخرى في معرض للأسلحة في أكتوبر من العام الماضي.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الاختبارين الأخيرين لم يظهرا المدى الطويل للصاروخ الباليستي العابر للقارات، لكن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو عمليات الإطلاق لاختبار عناصر مختلفة من النظام الجديد قبل إطلاق صاروخ طويل المدى.وأضاف أن الولايات المتحدة أجرت هذا التحليل بعد التشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، كما شاركته مع حلفائها وشركائها بما في ذلك الأمم المتحدة.وأكد المسؤول أن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة لمنع وصول كوريا الشمالية إلى المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير برامجها التسليحية، لكنه شدد أيضا على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة للالتقاء مع بيونغ يانغ دون أي شروط مسبقة.