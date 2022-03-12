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الاقتصادية

14.9 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من مارس

Write: 2022-03-11 11:10:09Update: 2022-03-11 13:11:52

14.9 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من مارس

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 18.7 مليار دولار في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري، بزيادة نسبتها 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة على أساس أيام العمل سجل زيادة بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 28.5%، والمنتجات النفطية بنسبة 98.8%، وقطع غيار السيارات بنسبة 4%.
وشهدت الصادرات الكورية إلى الصين زيادة بنسبة 13.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 7.2%، وإلى الاتحاد الأوربي بنسبة 9%، وإلى فيتنام بنسبة 32.7%، فيما انخفضت الصادرات إلى هونغ كونغ بنسبة 35.2%.
وسجلت قيمة الواردات الكورية في أول 10 أيام من مارس زيادة بنسبة 15.3%، لتصل إلى 20,1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 1.39 مليار دولار.
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