الدولية الصين تعرب عن دعمها للمصالحة والتعاون بين الكوريتين

أكدت الحكومة الصينية مجددا على موقفها الداعي إلى تحقيق المصالحة والتعاون بين الكوريتين وحل مسألة شبه الجزيرة الكورية، من خلال التنفيذ المتزامن للمسارين.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحته قناة "كي بي إس" على وزارة الخارجية الصينية حول موقف بكين بشأن الاختلاف في سياسات الحكومة الكورية الحالية وحكومة الرئيس الكوري المنتخب الجديد تجاه الصين وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن موقفها بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية ثابت وواضح، ويتمثل في السعي لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والاستقرار فيها.

وأضافت أن بكين تدعم حل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات، وتحقيق المصالحة والتعاون بين الكوريتين.

وأعربت عن أملها في التعاون المستمر مع كوريا الجنوبية، مشددة على أنها ستركز جهودها على إيجاد حل سياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية من خلال تنفيذ نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية وإجراء مفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشكل متزامن.