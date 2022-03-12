الرئيس المنتخب يون يعرب عن توقعاته بالمزيد من تطوير العلاقات مع الصين

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التقى الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" اليوم الجمعة بالسفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "سينغ هايمينغ"، حيث أعرب عن توقعاته بأن تتطور العلاقات بين سيول وبكين بدرجة أكبر.ومن جانبه أكد السفير الصيني "سينغ" على أن كوريا الجنوبية والصين دولتان جارتان لا يمكن التفريق بينهما.ونقل "سينغ" لـ"يون" رسالة تهنئة من الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، هنأه فيها على انتخابه رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية، وأكد أن الصين وكوريا الجنوبية دولتان جارتان مقربتان وشريكتان رئيسيتان في التعاون.وردا على ذلك، قال الرئيس المنتخب "يون" إن الصين تعد أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، معربا عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين سوف تتطور بشكل أكبر.وفي وقت سابق من اليوم، أجرى "يون" مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وقال تلفزيون "إن إتش كي" الياباني إن رئيس الوزراء "كيشيدا" أعرب عن نيته التعاون مع "يون" من أجل تحسين العلاقات بين البلدين التي تمر بحالة من الجمود.