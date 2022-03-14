اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يجمع بين أوميكرون ودلتا

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من أمس السبت إن العلماء اكتشفوا هجينا جديدا من متحوريْ فيروس كورونا: أوميكرون ودلتا، لكنهم يعتقدون أن المتحور الجديد من غير المرجح أن يسبب الكثير من المتاعب.ونقل التقرير عن "سكوت نغوين" العالم في مختبر الصحة العامة في واشنطن قوله إنه اكتشف المتحور الهجين الجديد في فبراير في أثناء فحص قاعدة بيانات دولية لجينومات فيروس كورونا، حيث عثر على عينات تم جمعها في فرنسا في يناير الماضي وحددها الباحثون على أنها مزيج من المتحورين دلتا وأوميكرون. ويعتقد بعض الباحثين أنه يمكن أن تحدث إصابة بنوعين مختلفين من فيروس كورونا في وقت واحد، لكن نغوين خلص إلى أن كل فيروس يحمل مجموعة من الجينات من المتحورين، والتي تسمى "الجينات المؤتلفة". وأوضح أنه وجد المزيد من المؤتلفات المحتملة في هولندا والدانمارك.ومع ذلك، يقول الخبراء إن هناك عددا من الأسباب لعدم الذعر بشأن الهجين الجديد، مشيرين إلى أن تلك الجينات المؤتلفة نادرة للغاية.كما نقل التقرير عن "إتيان سيمون لوريير" عالم الفيروسات في معهد "باستور" في العاصمة الفرنسية باريس قوله إن المتحور الجديد لن يمثل مرحلة جديدة من الوباء.