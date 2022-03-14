تعيين الناشطة الشابة بارك جي هيون كرئيسة مشاركة للجنة الطوارئ في الحزب الحاكم

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تم تعيين ناشطة شابة حاربت الجرائم الجنسية الرقمية، كرئيسة مشارك في لجنة الطوارئ التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا.وصرح النائب "يون هو جونغ" رئيس لجنة الطوارئ، صباح أمس الأحد، بأن "بارك جي هيون" نائبة رئيس لجنة شؤون المرأة في الحزب الديمقراطي، قد تم تعيينها كرئيسة مشاركة للجنة الطوارئ.وكانت بارك واحدة من الطلاب الجامعيين الذين ساعدوا في كشف قضية "الغرفة التاسعة"، وهي قضية اتجار جنسي ضخمة عبر الإنترنت. وعين الحزب الديمقراطي الناشطة البالغة من العمر 26 عاما في أواخر يناير الماضي.وقال "يون" إن "بارك" حاربت الظلم وعدم الشرعية رغم التهديدات، وشجاعتها وإصرارها يمثلان قيما ثمينة ومعنويات يحتاجها الحزب.وأضاف "يون" أن نصف عدد أعضاء اللجنة هم أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ويضم أعضاء لجنة الطوارئ النائبيْن السابقين "تشيه إي بيه" و"بيه بيه جونغ"، والنائبين الحاليين "جو أونغ تشون" و"لي سو يونغ".