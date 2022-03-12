آن تشول سو يقود لجنة يون صوك يول الانتقالية

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سيترأس زعيم حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "يون صوك يول".وأعلن "يون" عن تعيينات أعضاء فريقه الانتقالي في الساعة 2 من بعد ظهر أمس الأحد في مؤتمر صحفي في مقر الحزب في سيول.جاء ذلك بعد أن كان "آن" قد قرر دمج ترشيحه مع "يون" وانسحب من الانتخابات الرئاسية قبل حوالي أسبوع من الانتخابات، معربا عن دعمه لـ"يون".وقال الرئيس المنتخب إن "آن" وهو يشتركان في نفس الأفكار والفلسفة بشأن إدارة الدولة، وعقدا اجتماعا بعد الانتخابات، موضحا أن "آن" هو الشخص المناسب لقيادة اللجنة.وتم تعيين النائب االبرلماني "كوان يونغ سيه" من حزب "قوة الشعب" نائبا لرئيس اللجنة، وحاكم جزيرة جيجو السابق "وان هي ريونغ" رئيسا لفريق التخطيط في اللجنة.