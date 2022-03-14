السلطات الكورية تقبل مؤقتا نتائج اختبار المستضد السريع

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اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم في كوريا الجنوبية قبول نتائج اختبار المستضد السريع من قبل المتخصصين الطبيين دون إجراء المزيد من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر".ووفقا للسلطات الصحية الكورية، فإن النتائج الإيجابية لاختبارات المستضدات السريعة التي يتم إجراؤها في المرافق الطبية ستُعتبر معادلة لنتائج اختبار "بي سي آر" لمدة شهر اعتبارا من اليوم. وبموجب هذه الخطوة المؤقتة، سيمكن للأشخاص الذين تتأكد إصابتهم بواسطة اختبارات المستضد السريع في أكثر من 7500 عيادة ومؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد، أن يتلقوا العلاج والوصفات الطبية من تلك المؤسسات دون إجراء اختبار"بي سي آر" في مراكز الصحة العامة لتأكيد الإصابة.وسوف تقوم المؤسسات الطبية بإخطار المرضى المصابين بأنهم مطالبون بالحجر الذاتي وقد يتلقون حبوب "باكسلوفيد" المضادة لفيروس كورونا إذا كانت أعمارهم تزيد عن 60 عاما.وسوف تبلغ المؤسسات الطبية عن العدوى إلى مراكز الصحة العامة، والتي ستأخذ بعد ذلك سلسلة من الإجراءات الإدارية.