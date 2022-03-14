خطة كورية لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

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ستعلن الحكومة الكورية اليوم الاثنين تفاصيل خطة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.وسوف يشمل برنامج التطعيم لقاح "كوميرناتي" من شركة "فايزر" وشركة "بايو إن تك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، بحيث يتلقون جرعتين من اللقاح، بفاصل ثلاثة أسابيع بين كل جرعة.وقالت وزارة الغذاء وسلامة الدواء في وقت سابق إن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 90,7% ضد الفيروس للأطفال.وأضافت الوزارة أنه لم تظهر أي آثار جانبية خطيرة في دراسة أجريت على مأمونية اللقاح رغم الإبلاغ عن إجهاد وصداع وآلام في العضلات.وسوف توصي الحكومة باللقاح للأطفال المصابين بالسمنة أو أمراض الرئة المزمنة في ظل نقص الدراسات الكافية حول المدة والتأثيرات طويلة المدى للقاح.