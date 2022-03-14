سيول وواشنطن تحتفلان بالذكرى العاشرة على اتفاقية التجارة الحرة

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سيزور وزير التجارة الكوري الجنوبي وبعض نواب البرلمان الولايات المتحدة هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى العاشرة على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، سيزور وزير التجارة "يو هان كو" ومجموعة من نواب البرلمان الولايات المتحدة في الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.وسوف يحضر الوزير ونواب البرلمان لأول مرة حدثا يقام للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على الاتفاقية في واشنطن غدا الثلاثاء، كما سيلتقون مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" لمناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي. وسوف يلتقي الوفد الكوري الجنوبي أيضا بأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين ساهموا في الموافقة على الاتفاقية التجارية.وفي يوم الأربعاء، سيسافر الوزير الكوري والممثلة التجارية الأمريكية إلى ولاية "ميتشيغان" لزيارة مصنع شركة "إس كيه سيلترون" الكورية، الذي ينتج مواد أشباه الموصلات والتابع لمجموعة "إس كيه".وقالت الوزارة إن الجانبين سيناقشان التعاون بين البلدين لتعزيز سلاسل التوريد في الصناعات الرئيسية.