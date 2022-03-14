المبعوث النووي الأمريكي يحث الصين على إدانة صواريخ كوريا الشمالية

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حث الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" الصين على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإدانة العلنية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي يوم أمس الأحد إن كيم وجه هذه الدعوة يوم الخميس خلال محاداثته الهاتفية مع الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية "ليو شياو مينغ".وأوضحت الوزارة أن كيم اتصل بليو لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 27 فبراير و5 مارس، والتي خلصت الحكومة الأمريكية إلى أنها تجارب على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات. وخلال المكالمة، أدان كيم بشدة عمليات الإطلاق التي أشار إليها البيان الصحفي باعتبارها انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وقالت الوزارة إن المبعوث الأمريكي أعرب أيضا عن قلقه من أن عمليات الإطلاق هذه تظهر تصميم كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية والصواريخ الباليستية والاستمرار في مسار تصعيدي بشكل متزايد.وأكد كيم أن الصين والولايات المتحدة تشتركان في مصلحة واحدة تتمثل في ضمان الاستقرار الإقليمي، ودعا بكين إلى الانضمام إلى واشنطن في الإدانة العلنية لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ. كما شجع الصين على حث كوريا الشمالية على وقف نشاطها المزعزع للاستقرار والعودة إلى الحوار.