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تطعيم الأطفال الكوريين ضد فيروس كورونا في أواخر مارس

Write: 2022-03-14 10:48:54

تطعيم الأطفال الكوريين ضد فيروس كورونا في أواخر مارس

Photo : KBS News

ستبدأ السلطات الصحية الكورية في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ضد فيروس كورونا، في أواخر مارس الجاري.
وأعلن وزير الداخلية والسلامة "جون هيه تشول" عن هذا القرار اليوم الاثنين في تصريحاته الافتتاحية لاجتماع حكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، حيث قال إن التطعيم لهذه الفئة العمرية سيبدأ في أواخر مارس في حوالي 1200 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد.
وسوف يتم فتح الحجوزات يوم 24 مارس وستبدأ التطعيمات يوم 31 مارس. وأكد الوزير جون على أن سلامة وفعالية اللقاح للأطفال قد تم إثباتهما بشكل كافٍ في البلدان التي أجرت التطعيم، مشيرا إلى أن أكثر من 15% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا تأتي من أطفال تقل أعمارهم عن أحد عشر عاما.
واعتبارا من اليوم أيضا ستبدأ الحكومة في إعطاء جرعات إضافية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بشرط مرور ثلاثة أشهر على تطعيمهم الأساسي.



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