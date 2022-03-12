كوريا تمدد التحذير من السفر إلى الخارج لمدة شهر آخر

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين أن التحذير الخاص من السفر إلى جميع بلدان ومناطق العالم سيظل ساري المفعول لمدة شهر آخر حتى الثالث عشر من شهر أبريل القادم، بسبب الانتشار العالمي للمتحور "أوميكرون".ونصحت الوزارة المواطنين الكوريين الذين يخططون للسفر إلى الخارج إما بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وبالنسبة لأولئك الذين هم في الخارج، دعتهم الى التزام بالمزيد من اليقظة ضد العدوى بالفيروس.وقد صدر التحذير الخاص من السفر إلى الخارج لأول مرة يوم الثالث والعشرين من شهر مارس من عام 2020، وتم تمديده شهريا مع استمرار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنها تخطط للنظر في رفع أو تخفيف التحذير على مراحل بدءا من شهر أبريل القادم، بما يتماشى مع التغييرات التي ستحدث في أوضاع كورونا الدولية وإجراءات الحجر الصحي في البلاد.